Van Barneveld wint Nederlands onderonsje in Amsterdam

Wattimena begon als favoriet aan de partij, die in het teken stond van een eventueel laatste partij op Nederlandse bodem van de Hagenaar. De 31-jarige speler won in de eerste ronde van Gabriel Clemens en wist dit jaar al twee keer van Van Barneveld te winnen. Het was echter Van Barneveld die de eerste break plaatste en met een 3-2 voorsprong de pauze inging. Vervolgens ging alles 'met de darts mee’ en gooide Van Barneveld zijn eerste wedstrijdpijl raak. Hij liet een gemiddelde van 102 punten noteren.



,,Ik weet dat ik dit kan, maar het is belangrijk om dat zondag ook te doen. Daar gaat het vaak fout. Jermaine gooide ook fantastisch en begon geweldig aan de eerste legs, maar daarna nam ik het over en moest ik mijn eigen legs houden. Ik gooide niet verkeerd", legt Barney uit aan RTL7 Darts. Iedereen wil hier dat Van Barneveld in zijn laatste toernooi in Nederland de finale gaat halen, maar dat brengt ook druk met zich mee. Ik kan niets anders dan blij zijn met deze gewonnen wedstrijd.”