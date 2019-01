Van bierdouche tot spektakelstuk: zo bereikte Van Gerwen de finale van het WK darts

Darter Michael van Gerwen staat vanavond in de finale van het WK darts tegenover Michael Smith. Op weg naar die finale, heeft Van Gerwen een aantal mooie, maar ook opmerkelijke momenten meegemaakt. Waaronder een bierdouche tijdens zijn opkomst. Bekijk alle hoogtepunten in dit overzicht.

Tweede ronde: Alan Tabern (3-1)

De darter uit Vlijmen begon zijn toernooi in de tweede ronde en trof daar de Engelsman Alan Tabern. Die wedstrijd had een naar begin voor de Brabander. Vlak voor opkomst kreeg hij namelijk een bierdouche over zich heen, waardoor hij een nieuw shirt moest aantrekken. ,,Dit is mij nog nooit gebeurd. Ik was zo boos. Maar wat kan je doen? Niets”, aldus Van Gerwen achteraf tegen RTL 7.

Die woede zorgde er in ieder geval niet voor dat Van Gerwen slechter ging spelen. Tabern, de nummer 74 van de wereldranglijst, zag dat Mighty Mike een maatje te groot was voor hem. Zelf kon hij nog wel één set winnen, maar Van Gerwen besliste de wedstrijd uiteindelijk met een 86-finish.

Bekijk hier het moment dat Michael van Gerwen een bierdouche krijgt.

Derde ronde: Max Hopp (4-1)

Michael van Gerwen won in Alexandra Palace eenvoudig van Max Hopp. De 22-jarige Duitser verloor, net als in de voorgaande vijf onderlinge duels, van de nummer 1 van de wereld. Van Gerwen onderstreepte die status nog maar eens. De vele Duitsers in de zaal waren al blij met een enkele set: 4-1.

Achtste finale: Adrian Lewis (4-1)

Vanaf de eerste pijl was duidelijk: hier staat een man met een missie. Die zich niet wil laten verrassen door de sluwe vos Adrian Lewis, de nummer zestien van de wereldranglijst. De achtste finale tegen Lewis werd een spektakelstuk. Even leek Van Gerwen in een sneltreinvaart op 3-0 te komen met een mooi moyenne van 107 tegen ‘slechts’ 98 van Lewis. Maar toen stak het euvel van het afgelopen jaar plots de kop weer op. Liefst zes darts op dubbels liet Van Gerwen onbenut, waardoor het geen 3-0 maar 2-1 werd. En Lewis niet groggy in de touwen hing, maar weer back in business was.

Uiteindelijk bleven de fouten van Van Gerwen onbestraft, want De Vlijmenaar kon daarna uitlopen naar een 4-1 overwinning.

Kwartfinale: Ryan Joyce (5-1)

Ryan Joyce was een van de verrassingen in de kwartfinale van het WK. De 33-jarige debutant schakelde tot ieders verbazing in de achtste finale James Wade, de nummer tien van de wereld, uit. Van Gerwen bleek echter van een heel ander niveau, want Joyce had niet veel in te brengen tegen Mighty Mike. Hij won slechts een set en zag Van Gerwen de halve finale bereiken.

Van Gerwen was na afloop bij Sky Sports niet helemaal tevreden over zijn optreden tegen debutant Joyce. ,,Na mijn goede start speelde ik echt slecht. Ik was tegen mezelf aan het vechten.‘’

Halve finale: Gary Anderson (6-1)

Een finale in een halve finale. Dat was de beste omschrijving voor de halve finale tussen Van Gerwen en Gary Anderson. De nummer één van de wereld tegen de nummer vier. Echter zo spannend als van tevoren gedacht, was de wedstrijd niet. Van Gerwen deed wederom zijn bijnaam eer aan: De groene sloopkogel uit Vlijmen.

Van Gerwen steeg boven zichzelf uit en gooide een gemiddelde van 104,76 en een uitgooipercentage van 50 procent. Even leek het erop dat The Flying Scotsman geen enkele set zou gaan winnen want binnen een recordtijd keek hij tegen een 5-0 achterstand aan. In de zesde set zakte het niveau van Van Gerwen en werd hij wat slordiger, waardoor Anderson voor even weer mocht voelen hoe het is om een set te winnen. Mighty Mike herpakte zich en won de wedstrijd uiteindelijk eenvoudig met 6-1.

Finale: Michael Smith (1 januari)

Op 1 januari 2019 staat de grote finale tussen de twee Michaels op het programma. Nummer zes van de wereld Michael Smith mag dan een poging doen om De groene sloopkogel uit Vlijmen neer te halen. Van Gerwen zelf is heel zelfverzekerd over hoe de finale zal verlopen. ,,Het wordt 7-3 voor mij. Eerst weer 4-0, net als tegen Gary. Dan 4-1, 5-1, 6-2… zoiets.”