Van den Bergh op z'n hoede voor Van Gerwen: ‘Michael is Michael, hij kan alles’

Van Gerwen en Van den Bergh troffen elkaar in het eerste deel van de Premier League ook al één keer. Die partij eindigde in een 6-6 gelijkspel. ,,De laatste keer dat ik tegen hem heb gespeeld, voelde ik me niet op en top", stelt 'Dancing Dimi’ tegenover Het Laatste Nieuws. ,,Nu denk ik dat ik wel een betere wedstrijd ga spelen. Maar Michael is Michael, hij kan alles. Dus ik moet me vooral op mezelf focussen. Als ik dat doe, dan is alles mogelijk.”