Van der Vaart maakt debuut als darter bij BDO-toernooi in Denemarken

Van Gerwen klaar voor clash tegen Cross: ‘Ik ga zijn zegereeks doorbreken’

12 april Tijd om adem te halen was er gisteren nauwelijks tijdens de Premier League of Darts-wedstrijd tussen Michael van Gerwen en Michael Smith. Als een wervelwind raasde de Vlijmenaar in Liverpool voorbij zijn Engelse opponent (8-3). ,,Het tempo was fijn.”