Van der Voort naar derde ronde Players Championship Finals na nipte zege

Van der Voort begon met twee gewonnen legs voortvarend aan de tweede ronde, maar Boulton brak Van der Voort terug en trok de stand gelijk. Omdat beide darters daarna hun eigen legs behielden, ging het tot de 5-4 voorsprong van Boulton gelijk op. The Dutch Destroyer, in de vorige ronde te sterk voor landgenoot Jelle Klaasen, richtte zich echter knap op en verzekerde zich van een plek in de derde ronde.

Van der Voort kon 129 al uitgooien, maar dat liet hij na. Omdat Boulton niet in de buurt was, kon hij aanleggen voor tops. De Noord-Hollander faalde niet en won voor de tweede keer op rij in Engeland. Van der Voort is de eerste Nederlander die zich plaatst voor de derde ronde in Minehead. Later vandaag (16.00 uur, red.) staan Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen tegenover elkaar. Danny Noppert treft om 17.30 uur Dimitri van den Bergh.