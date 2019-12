Van der Voort rekent razendsnel met tiener Barry af

Toch maakte de nu 17-jarige Barry het Van der Voort direct lastig. Sterker nog, Fast Vinny leek af en toe zelfs even wat langer de tijd te nemen op het podium. Zo snel gooide zijn jonge en veelbelovende tegenstrever, die geen zenuwen leek te hebben voor zijn debuut in Ally Pally.



Van der Voort, die overmorgen 44 wordt, kwam echter nooit in de problemen. Af en toe vertraagde de ervaren darter uit Purmerend en toch pakte hij in geen tijd de eerste set. Niet veel later volgde ook de tweede en de derde. Dat deed hij allemaal met een gemiddelde van iets minder dan 96 punten per beurt en een uitgooipercentage van 45%.



Donderdag mag Van der Voort, een dag na zijn verjaardag, weer in Londen aantreden. Dan is Dave Chisnall in de avond zijn tegenstander.