Van Duijvenbode deed het rustig aan na WK: ‘Pijlen bewust links laten liggen en veel Call of Duty gespeeld’

Gebroken voet zette streep door BMX-carrière van Callan Rydz, nu kwartfina­list bij het WK darts

Dé verrassing in de kwartfinales van het WK darts is Callan Rydz, met zijn 23 jaar de jongste van de laatste acht in Alexandra Palace. In vier partijen verloor de The Riot uit Newcastle pas één setje.

1 januari