Van Duijvenbode in bloedvorm naar World Cup of Darts met finaleplek in Duitsland

Van Duijvenbode veegde voor aanvang van de finale tegen Smith eerst Scott Waites (6-1), Jimmy Hendriks (6-2), Ricky Evans (6-3), Dimitri van den Bergh (6-2), de als eerste geplaatste Luke Humphries (6-4) en Keane Barry (7-1) allemaal van het bord. De Nederlander leek oppermachtig tijdens de Players Championship. Met een gemiddelde van 107.29 was Van Duijvenbode ook in de finale zeer sterk, maar Smith (gemiddeld 105.58) trok uiteindelijk toch aan het langste eind.

Naast Van Duijvenbode was Danny Noppert de best presterende Nederlander. Noppert strandde in de achtste finale door een nederlaag (6-5) tegen de Engelsman Andrew Gilding. In de ronde daarvoor kegelde Noppert landgenoot Vincent van der Voort nog uit het toernooi. Die partij blonk bepaald niet uit in hoge gemiddelden. Noppert gooide 80.83 gemiddeld, Van der Voort 81.32.