Van Duijvenbode met denderende cijfers naar kwartfinales

'Ik liet me afleiden' Van Gerwen uitgescha­keld in Premier League na nieuw pak slaag

6 september Michael van Gerwen kan een plek in de Final Four van de Premier League Darts vergeten na een dramatische wedstrijd tegen Daryl Gurney op de slotavond. Door de 8-2 nederlaag tegen de hekkensluiter vergooide de Nederlander zijn kansen. ,,Ik was te veel bezig met andere partijen.”