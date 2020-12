Van Duijvenbode na comeback alsnog door: ‘Had een akkefietje met mezelf’

Met zijn rug tegen de muur begon Van Duijvenbode aan zijn indrukwekkende comeback. Hij begon beter te scoren en toen ook een paar dubbels werden geraakt steeg het vertrouwen bij Aubergenius. Negen achtereenvolgende legs wist Van Duijvenbode te winnen om zich in het jaar van zijn doorbraak alsnog naar de tweede ronde van het WK te knokken. Daarin wacht dinsdag wederom een wereldkampioen, die van 2018: Rob Cross.



,,Het begin was echt dramatisch", begon Van Duijvenbode aan zijn analyse voor de camera van RTL7. ,,Hij gooide echt boven verwachting goed, maar ik ben vooral met mezelf bezig. Ik had het vooraf met iemand besproken en het was de bedoeling dat ik de éérste negen legs won", grapte de 28-jarige Nederlander, die zijn mental coach vervolgens bedankte voor de omslag in de partij. ,,Ik had even een akkefietje met mezelf. Ik dacht ‘wat ben je nou aan het doen?’ Op een gegeven moment kon ik die mindset omzetten en dacht ik: ‘ik sloop je gewoon'.”