Van Duijvenbode treft Tsjech met hoogste toernooigemiddelde, Heta maakt gehakt van Lewis

met video Michael van Gerwen in tranen na ninedarter en sensatione­le zege bij Players Champions­hip Finals

Michael van Gerwen heeft gisteravond op magistrale wijze de Players Championship Finals gewonnen. De nummer drie van de Order of Merit klopte in de finale oud-wereldkampioen Rob Cross. In Minehead werd het, inclusief een ninedarter in de derde leg, 11-6 voor Van Gerwen. Het was de achtste ninedarter uit de carrière van de Brabander, en zijn zevende overwinning bij de Players Championship Finals.

28 november