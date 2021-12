Van Duijvenbode ziet als underdog kansen tegen Price: ‘In het gooien van 180 ben ik de beste van iedereen’

De 29-jarige Westlander werkt nog steeds op kantoor bij een auberginekweker, maar besteedt iets meer tijd aan darts dan de afgelopen jaren. ,,Ik had een contract voor 32 uur per week en dat is 30 uur geworden. Als ik op m’n werk ben, werk ik fulltime, maar ik kan nu vaker vrij pakken. Op die manier win ik 104 uur per jaar voor het darts. Als het kan, worden dat er de komende jaren nog wat meer.” Of hij voldoende is gegroeid om de regerend wereldkampioen uit te schakelen, zal vanavond blijken.