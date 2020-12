Van Gerwen: ‘Bij het bullen vooraf gooide Cullen wél de dubbele...’

Door Max van der Put



Het ‘bullen’ is de toss van het darts. Beide spelers gooien dan in de ingooiruimte één pijl. Wie dat het dichtst bij het midden van het bord doet, mag beginnen aan de wedstrijd. Van Gerwen: ,,De hoogst geklasseerde speler moet eerst gooien. Dat ben ik altijd dus. Ik raakte de enkele bull, hij gooide ’m in de dubbele. Mooi dat hij dat toen deed en niet tijdens de partij, want dan had ik naar huis gekund.”



Tijdens die twee pogingen van Cullen om de partij uit te gooien met dubbel bull, keek Van Gerwen wel gewoon toe. ,,Ik kan er wel met m’n rug naartoe gaan staan, maar dat verandert niks aan zijn worp hè. Gooit hij die dubbel bull, dan wint hij verdiend. En nu heb ik verdiend gewonnen, zo simpel is het.”