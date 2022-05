Van Gerwen blijft winnen: ook European Darts Open in Leverkusen prooi voor Mighty Mike

Euro TourMichael van Gerwen heeft de European Darts Open in Leverkusen gewonnen. In de spannende finale was de Brabander met 8-5 te sterk voor Dimitri Van den Bergh. Vorige week won Van Gerwen ook de Austrian Darts Open.

De eerste acht legs van de finale kon Van Gerwen, ondanks een gemiddelde van boven de 105 en hoogstandjes als een 164-finish, Dancing Dimi niet van zich af schudden. Halverwege stond het dan ook 4-4. Maar op scorend gebied overklaste de Nederlander vervolgens Van den Bergh, en wist hij de finale met 8-5 naar zich toe te trekken. Van Gerwen eindigde daarbij met een indrukwekkend gemiddelde van 102,5.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zeven gemiste matchdarts

Van Gerwen bereikte de finale na een zinderend duel met Dirk van Duijvenbode (6-5) in de kwartfinales, en een knappe overwinning op Luke Humphries (7-2) de halve finales. Tegen Humphries was het een overwinning uit het boekje. De eerste vier legs hielden wisten beide darters elkaar niet te breken. Vervolgens was het Van Gerwen die met een keurige 13-darters de eerste break neerzette én verzilverde: 4-2.

Direct daarna deed de Vlijmenaar er een schepje bovenop door nog een keer zijn Engelse tegenstander te breken, maar dit maal met een 11-darter. Humphries kwam niet meer in de buurt en zag Van Gerwen een gemiddelde van 105.3 neerzetten.

Dimitri Van den Bergh had geen halve finale gespeeld. De Belg kreeg een ‘bye’ omdat tegenstander James Wade vanwege ‘ziekte’ moest afzeggen. De Engelsman voelde zich tijdens de kwartfinale tegen Ryan Searle al niet lekker, en kreeg van het medische team het advies om af te zien van de rest van het toernooi.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kwartfinale

In de kwartfinale was niemand minder dan landgenoot Dirk van Duijvenbode de tegenstander, die de wedstrijd sterk door Van Gerwen al in de eerste leg te breken met een 120-finish. Vervolgens mistte Mighty Mike kansen om terug te breken, en hield hij ook zijn tweede eigen leg niet: 3-0. Toch wist de Vlijmenaar met één break iets dichterbij te komen, maar stond uiteindelijk tegen een 5-3 achterstand aan te kijken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vanaf dat moment wist de Aubergenius echter geen dubbel meer te raken, waardoor Van Gerwen zonder problemen terug kon komen naar 5-5 én de laatste leg ook nog te houden. In totaal mistte Van Duijvenbode zeven wedstrijdpijlen.

Beide Nederlanders gooiden beneden hun niveau. De gemiddeldes kwamen niet boven de 93,1 uit, en de dubbelpercentages van allebei onder de 30 procent zijn ook niet om over naar huis te schrijven.

Aubergenius imponeert

In de derde ronde ging het de landgenoten beter af. Zowel Van Gerwen als Van Duijvenbode schakelden een grote naam uit. Voor de eerstgenoemde was dat Jonny Clayton, de koploper in de Premier League. Van Gerwen kwam 4-2 achter tegen The Ferret, maar Clayton kon zijn goede spel vervolgens niet doorzetten en gaf met veel gemiste dubbels Van Gerwen de mogelijkheid om terug te komen. MIghty Mike profiteerde direct en pakte op zijn beurt vier legs op rij: 6-4.

Van Duijvenbode was in de derde ronde met 6-3 te sterk voor een andere Premier League-ster: Joe Cullen. Scorend liep het voor zowel Cullen als Van Duijvenbode uitstekend, maar op dubbels lieten de ervaren darters in de eerste legs veel steken vallen. Dat resulteerde in breaks over en weer. Pas in de achtste leg wist de Nederlander als eerste een break te verzilveren door 130 uit te gooien. Die voorsprong gaf hij niet meer uit handen door ook de negende en laatste leg te pakken: 6-3.

Zo eindigde de Aubergenius met een knap gemiddelde van 106,9 (tegenover 99,4 van Cullen) en gooide hij in de relatief korte wedstrijd liefst acht keer een 180.

Derde ronde

• Gerwyn Price - Nathan Aspinall 5-6

• Luke Humphries - Brendan Dolan 6-4

• Joe Cullen - Dirk van Duijvenbode 3-6

• Michael van Gerwen - Jonny Clayton 6-4

• Scott Williams - Josh Rock 2-6

• Dimitri van den Bergh - Martin Schindler 6-4

• José de Sousa - James Wade 4-6

• Ryan Searle - Dave Chisnall 6-5

Kwartfinales

• Nathan Aspinall - Luke Humphries 3-6

• Dirk van Duijvenbode - Michael van Gerwen 5-6

• Josh Rock - Dimitri Van den Bergh 1-6

• James Wade - Ryan Searle 6-5

Halve Finales

• Luke Humphries - Michael van Gerwen 2-7

• Dimitri Van den Bergh - James Wade 'Bye’ voor Van den Bergh

Finale

• Michael van Gerwen - Dimitri Van den Bergh 8-5

Bekijk hier onze dartvideo's: