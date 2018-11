Van Gerwen en Noppert soeverein naar halve finales in Minehead

Darter Van de Pas mag alsnog naar WK darts

24 november Benito van de Pas gaat alsnog naar het WK darts volgende maand in Londen. Door zijn vroege uitschakeling in de Players Championship Finals was de Tilburger afhankelijk van andere darters. Die concurrenten verloren zaterdag cruciale partijen waardoor Van de Pas een WK-ticket heeft binnengesleept.