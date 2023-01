Van Gerwen heeft geen kind aan Dobey en gaat probleemloos naar halve finale

Met samenvatting Michael van Gerwen wacht op Van Duijvenbo­de na prachtpot: ‘Dirk gooit lekker snel, daar hou ik van’

Even leek Van Gerwen op weg naar een nieuw record-moyenne op een WK in zijn partij tegen Mensur Suljovic (4-2 winst). Het oude is ook van hem (114.05) en bleef uiteindelijk toch ruimschoots staan, maar MVG zat daar totaal niet mee.

29 december