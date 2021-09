Van Gerwen heeft op Nordic Darts Masters moeite met Litouwer Labanauskas

Van Gerwen worstelt zich als enige Nederlan­der naar tweede ronde World Matchplay

20 juli Michael van Gerwen heeft als enige Nederlander de tweede ronde van de World Matchplay bereikt. De Brabander had lange tijd zijn handen vol aan de Australiër Damon Heta, maar na een 6-4 achterstand sleepte hij in de Winter Gardens in Blackpool alsnog de overwinning uit het vuur: 10-7.