Van Gerwen heeft slecht nieuws voor Cross: ‘Ik ga hem van de troon stoten’

Michael van Gerwen kan donderdagavond de koppositie in de Premier League of Darts heroveren. Daarvoor moet de Vlijmenaar in Cardiff in een rechtstreekse confrontatie zien af te rekenen met koploper Rob Cross.

Van Gerwen gaat de clash met Voltage met veel vertrouwen tegemoet. ,,Ik ga hem van de troon stoten, maar het gaat een echte kraker worden”, stelt hij in gesprek met de PDC. ,,Rob speelt heel erg goed. Hij is een van de jongens in vorm, maar ik heb vertrouwen in mijn kwaliteiten en weet wat ik kan. Ik ga hem onder druk zetten en dan gaan we zien hoe hij daarmee omgaat.”

Lees ook Van der Vaart maakt debuut als darter bij BDO-toernooi in Denemarken Lees meer

Cross is dan wel koploper, de statistieken spreken in het voordeel van Mighty Mike. Van Gerwen won dertien van de zestien eerdere ontmoetingen met de Brit. De eerste onderlinge ontmoeting in de Premier League eindigde eerder dit seizoen in een ruime 7-2 overwinning voor Van Gerwen. Dankzij een ijzersterke serie heeft Cross na elf gespeelde duels een puntje voorsprong op de nummer één van de wereld, die de reguliere competitie sinds zijn debuut in 2013 telkens als lijstaanvoerder afsloot.

Niet onverslaanbaar

,,Michael gaat goed spelen en weet wat hij doet, maar dat betekent niet dat hij onverslaanbaar is of dat je de koppositie na een heel seizoen kunt innemen”, zegt Cross. ,,Het plan is om spelen zoals ik elke week van deze editie van de Premier League heb gedaan. Hij zal zijn eigen spel spelen, ik het mijne en ik zal bovenaan staan.”