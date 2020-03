Van Gerwen is Price opnieuw de baas en blijft ongeslagen in Liverpool

Schachmann zegeviert in boeiende eerste rit Pa­rijs-Ni­ce

8 maart Maximilian Schachmann heeft de eerste rit van Parijs-Nice gewonnen. In een boeiende etappe, met volop waaiers, was hij in een sprintje te sterk voor Tiesj Benoot, Dylan Teuns en Julian Alaphilippe. De eerste etappe was een rit over 154 kilometer met start en finish in Plaisir.