Van Gerwen: Kist haalde het beste in mij naar boven

Kist in eerste ronde tegen Van Gerwen: 'Kwam hem liever in kwartfinale tegen'

13 december Een 25-jarige wegwerker uit het Twentse dorp Vroomshoop was in 2012 een grote hit op de Lakeside. Niet alleen was de verovering van de BDO-wereldtitel door Christian Kist een sensatie. Nog opmerkelijker was dat de in Frimley Green debuterende darter geen enkel woord Engels kon verstaan en praten. Het zorgde voor hilarische TV-beelden, waardoor de sportieve prestatie ietwat ondergesneeuwd raakte. Feit was namelijk wel dat Kist, na Raymond van Barneveld en Jelle Klaassen, de derde Nederlander was die de wereldtitel van de BDO won.