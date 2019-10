Van Gerwen komt met de schrik vrij tegen Hughes

Van Gerwen en Hughes begonnen allebei twijfelachtig aan de wedstrijd. Het lukte beide spelers niet om hun eigen leg te houden. Van Gerwen kreeg bij een 2-2 stand drie setpijlen, maar zag Hughes er even later alsnog met de setwinst vandoor gaan. Een set later repareerde Van Gerwen de achterstand en trok hij de stand gelijk.



In de derde en beslissende set kreeg Hughes twee pijlen om uit te lopen tot 2-0 in games, maar liet hij die kansen onbenut. Waar Hughes zeven perfecte pijlen naar het bord gooide en even mocht dromen van een historische negendarter, daar deelde Van Gerwen een gevoelige tik uit door 135 uit te gooien. Een leg later was de partij gespeeld.



In de volgende ronde treft Van Gerwen zijn landgenoot Jeffrey de Zwaan, die eerder op de avond afrekende met Steve Beaton.