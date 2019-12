Van Gerwen komt tegen Klaasen met schrik vrij op vrijdag de dertiende

Klaasen won verrassend de eerste set en begon voortvarend aan de tweede, maar de nummer 1 rechtte in Londen op tijd de rug tegen de voormalige Lakeside-kampioen. Van Gerwen drukte het gaspedaal nog eens stevig in. Ondanks zijn goede begin bleek de nummer 48 van de wereld onder die druk toch niet in staat om ‘Mighty Mike’ te verslaan



Voor Klaasen was het al de tweede partij van de avond. In de eerste ronde rekende ‘The Cobra’ met 3-1 af met Kevin Burness. Van Gerwen hoeft nu volgende week zondag pas weer in actie te komen in Alexandra Palace.