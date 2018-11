Van Gerwen laat zich in finale verrassen door Gurney

Van Gerwen had de finale bereikt na een zinderende overwinning op Gary Anderson (11-9). Gurney versloeg in de andere halve finale Danny Noppert, die verrassend tot de laatste vier was doorgedrongen. Van Gerwen en Anderson maakten er een heerlijk gevecht van, waarbij de twee darttitanen elkaar geen duimbreed toegaven. Tot 9-9 ging het gelijk op, waarna Van Gerwen een beslissende break plaatste.



