Van Gerwen lijdt eerste nederlaag in de Premier League

Van Gerwen wacht in 2020 nog op zijn eerste titel. De WK-finale verloor hij op nieuwsjaarsdag van Peter Wright en ook de Masters wist hij niet te winnen. De vloertoernooien draaiden ook nog niet op een succes uit, al haalde Van Gerwen vorig weekend wel de finale van Players Championship 3. Daarin verloor hij met 8-6 van Ryan Searle.



In de Premier League gaat het wel goed met de man uit Vlijmen. Hij won zijn openingspartij van Wright (7-5) en zette vorige week Daryl Gurney probleemloos aan de kant (7-1). Tegen Aspinall begon hij eveneens goed aan de wedstrijd en plaatste Van Gerwen in de openingsgame direct een break, maar daarna liep Aspinall uit naar een 4-2 voorsprong. Juist op dat moment liet Van Gerwen zijn beste spel zien en gooide hij zelfs een leg in tien pijlen uit om gelijk te maken.



Bij een 5-5 stand had Van Gerwen twee pijlen in de hand om een break af te snoepen van 'The Asp’, alleen gooide hij 60 niet uit. In de allesbeslissende leg gaf Van Gerwen niet thuis en maakte Aspinall het met zijn tweede wedstrijdpijl af. ,,Dit is een enorme overwinning voor mij, ik versla de nummer 1 van de wereld”, jubelde Aspinall.