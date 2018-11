Van Gerwen na thriller tegen Anderson naar finale tegen Gurney

Michael van Gerwen heeft vanavond de finale bereikt van de Players Championship Finals. De Brabander won na een thriller in de halve finale met 11-9 van Gary Anderson. In de eindstrijd neemt Mighty Mike het later vanavond op tegen de Noord-Ier Daryl Gurney, die Danny Noppert klopte in de andre halve finale.