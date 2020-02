Van Gerwen neemt revanche op Wright

4 Nederlanders succesvol Ashton pakt als eerste vrouw ooit PDC Tour Card bij Q-School

19 januari Lisa Ashton heeft als eerste vrouw ooit een PDC Tour Card bemachtigd via de Q-School. In het verleden wisten twee vrouwen al eens een Tour Card te behalen, maar nooit via de Q-School. Dat is een vrij nieuw concept van dartsbond PDC, waarbij in een groot toernooi via het knockout-systeem wordt gespeeld om Tour Cards. Ashton is viervoudig wereldkampioen bij de vrouwen.