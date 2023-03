Met video's‘De Klassieker’ tussen Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen op de Euro Darts Open in Leverkusen is een prooi geworden voor de Brabander die Barney in de allerlaatste leg brak: 6-4. Na afloop nam hij Van Barneveld op de hak.

El Clásico, zoals Van Barneveld het gevecht met Van Gerwen omschreef, ging continu met de darts mee. De vijfvoudig Euro Tour-winnaar mocht beginnen en hield zijn eigen leg. Barney deed dat ook, waardoor het voortdurend stuivertje wisselen was. Pas in zijn laatste eigen leg brak Van Barneveld, die tijdens de partij geregeld met een glimlach aan de oche stond maar wel de achtste finales van het toernooi in Leverkusen aan zijn neus voorbij zag gaan.

Van Gerwen won de European Darts Open al vijf keer, waarvan de laatste drie jaar achter elkaar. ,,Dit is een van de betere partijen die ik op de European Tour gooi", zei Van Gerwen direct na afloop op het podium. ,,Ik wil de mensen hier iets teruggeven. Ze zijn altijd fantastisch. Ik wil ze een goede avond bezorgen en mezelf ook, want dat betekent dat ik heb gewonnen.”

De Brabander kreeg ook nog vragen over ‘El Clásico’. Hij vond het duel met Van Barneveld daar niet per se op lijken. ,,Dat is hartstikke mooi dat hij dat vindt", zei Van Gerwen. Met een knipoog: ,,Maar Raymond is op dit moment een beetje zoals VfB Stuttgart.”

Dan serieus: ,,Nee, Raymond is een fantastisch persoon. Hij heeft hard gevochten om weer terug te komen op de Tour. Maar het belangrijkste is dat ik nog in het toernooi zit.” Van Gerwen gooit morgen tegen Dimitri van den Bergh, die James Wade met 6-2 versloeg.

Volledig scherm Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen. © PDC

Perfecte dubbels Van Duijvenbode

Dirk van Duijvenbode heeft met een finishpercentage van honderd procent de derde ronde van de European Darts Open, het tweede EuroTour-toernooi van het jaar, gehaald.

In Leverkusen was Aubergenius tegen de Engelsman Ted Evetts foutloos op de dubbels. Het werd 6-3 voor de Nederlander. Van Duijvenbode hoefde in de eerste ronde niet in actie te komen vanwege zijn positie op de wereldranglijst (elfde).

Van Duijvenbode moest even op gang komen en de openingsleg ging naar Evetts, de PDC-jeugdwereldkampioen van 2021. Aubergenius liep vervolgens uit naar een ruime voorsprong, maar Super Ted kwam terug tot 3-3. Daarna gingen ook de triples beter lopen bij Van Duijvenbode en liet hij zijn tegenstander geen kans.



Van Duijvenbode noteerde een gemiddelde van 104,16, tegenover 100,01 van Evetts. Morgen neemt de Nederlander het op tegen Europees kampioen Ross Smith. De inzet is een plaats in de kwartfinales. Ook de halve finales en finale worden morgen afgewerkt in Leverkusen.

Duidelijke zege Danny Noppert

Ook Danny Noppert flikte het kunstje om de slotdag te bereiken. Hij versloeg Chris Dobey, die wel meedoet aan de Premier League, met duidelijke cijfers: 6-2. Het gemiddelde van de Nederlander was bijna 97 en dat van de Engelsman 80,1.

Noppert was niet zó sterk op zijn dubbels als Van Duijvenbode (40 procent), maar Dobey had geen schijn van kans. ,,Ik ben blij met deze overwinning en kijk nu al uit naar morgen. Ik vind het leuk hier, want het is hier altijd volgepakt”, zei hij direct na afloop. Noppert treft in de achtste finales Dave Chisnall.

Programma tweede ronde

Middagsessie

Damon Heta - Andy Boulton 6-4

Rob Cross - Ryan Joyce 6-1

Dave Chisnall - Jim Williams 6-2

Dirk van Duijvenbode - Ted Evetts 6-3

Joe Cullen - Ross Smith 4-6

Jonny Clayton - Ryan Meikle 3-6

Danny Noppert - Chris Dobey 6-2

Ryan Searle - Stephen Bunting 5-6



Avondsessie

Gerwyn Price - Krzysztof Ratajski 6-5

Luke Humphries - Brendan Dolan (opgave Humphries)

Michael Smith - René Eidams 6-3

Peter Wright - Ricardo Pietreczko 5-6

Michael van Gerwen - Raymond van Barneveld 6-4

Dimitri Van den Bergh - James Wade 6-2

Martin Schindler - William O’Connor 0-6

Josh Rock - Ian White 6-2

