Van Gerwen ondanks hoog gemiddelde onderuit in groepsfase Grand Slam of Darts

Grand Slam of Darts BDO-kampioen Durrant verslaat Whitlock in eerste speelronde, Wright komt met schrik vrij

10 november In de eerste sessie van de Grand Slam of Darts kwamen vanmiddag geen Nederlanders in actie. In de eerste speelronde in de groepen E, F, G en H verraste BDO-wereldkampioen Glen Durrant de als zevende geplaatste Simon Whitlock en Peter Wright won op het nippertje van Jim Williams.