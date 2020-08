Van Gerwen op tweede avond Premier League onderuit tegen Durrant

Meulenkamp tegen Dobey op zolder in plaats van in vol Ally Pally: ‘Zal anders zijn’

30 april Darter Ron Meulenkamp neemt het vanavond in de Home Tour op tegen Chris Dobey, tegen wie hij op het laatste WK een thriller speelde. Dat was in een vol en bruisend Alexandra Palace, nu zal het decor een stille zolder zijn.