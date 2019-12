Van Gerwen over finale-opponent Wright: ‘Hij zegt veel, maar bijna nooit de waarheid’

VideoEen 6,5. Dat cijfer geeft Michael van Gerwen zichzelf voor zijn wedstrijd in de halve finale van het WK darts tegen Nathan Aspinall, die hij gisteravond in Londen met 6-3 versloeg voor zijn vijfde WK-finale.

Na twee ‘zeventjes’, een 8,5 en een 7,5 de slechtste beoordeling van de drievoudig wereldkampioen voor zichzelf. ,,Ik had te veel slechte scores, ik moest er hard voor werken. Overall kan het zeker beter, maar als het echt moest dan gooide ik de pijlen wel. In vijf sets kwamen we uit op een beslissende vijfde leg; vier keer won ik die. En ik won de wedstrijd met drie sets verschil.”



Dat hij werd uitgefloten door een deel van het publiek aan het eind van de partij, deed hem niet veel. ,,Mensen kiezen vaak voor de underdog. Bovendien willen ze zo lang mogelijk in Ally Pally blijven en dan moet ik het natuurlijk niet te snel afmaken. Dus ik snap het wel.”

Statistieken

Wright als tegenstander in de finale, vindt Van Gerwen prima. ,,Peter doet het goed dit WK. Maar als hij tegen mij gooit, verprutst hij het meestal. Hij is een man van de statistieken, dus dat weet hij heel goed.” Geconfronteerd met de opmerking van Wright dat hij slecht zou presteren dit WK, haalt Van Gerwen zijn schouders op. ,,Luister, tot de halve finales had ik een hoger gemiddelde dan hij. Dus het is niet zo dat Peter veel beter presteert dan ik hier. Het ziet er bij hem alleen vaak wat spectaculairder uit. En ik zou me als tegenstander juist zorgen maken dat ik mijn hoogste niveau nog niet heb gehaald. Want ‘lest, best’ hè.”

Dat het moment dichterbij komt dat Wright hem een keer gaat verslaan in een finale, wimpelt Van Gerwen weg. ,,Ach, dat zal best. Maar niet deze week, niet in de WK-finale. En heeft Peter gezegd dat het in zijn voordeel is dat de finale een lang format heeft? Haha, we zullen zien. Peter zegt zo veel. Maar het is bijna nooit de waarheid.”

Bekijk hier het interview van Michael van Gerwen na zijn gewonnen halve finale