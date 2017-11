Van Gerwen overtuigend winnaar van Players Championship Finals

'Mighty Mike' versloeg eerder vandaag in de kwartfinale landgenoot Jan Dekker (10-7). In de halve finale won Van Gerwen al met 11-3 van de Engelsman Justin Pipe. Van Gerwen won de Players Championship Finals voor de vierde keer. In 2013, 2015 en 2016 was de mondiale nummer 1 al de sterkste.

De Players Championship Finals is het laatste toernooi in aanloop naar het WK darts in Londen, dat op 14 december van start gaat. Van Gerwen verdiende met zijn toernooizege een bedrag van 100.000 pond, bijna 112 duizend euro. 'Mighty Mike' won vorige week in Wolverhampton ook al de Grand Slam of Darts, goed voor een geldbedrag van bijna 125.000 euro.