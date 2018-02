Van Gerwen pakt honderdste titel uit zijn carrière

Video PDC schorst oud-we­reld­kam­pi­oen darts Lewis wegens wangedrag

3 februari Adrian Lewis is door dartsbond PDC voorlopig geschorst. De wereldkampioen van 2011 en 2012 ging gisteravond door het lint in een UK Open qualifier-wedstrijd tegen de Spanjaard Jose Justicia. In de laatste leg van de wedstrijd kregen de twee het met elkaar aan de stok waarbij Lewis zijn handen niet kon thuishouden.