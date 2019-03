Van Gerwen raakt koppositie kwijt, Barney boekt eindelijk eerste zege

Premier League DartsMichael van Gerwen heeft zich verslikt in Daryl Gurney tijdens de zevende week van de Premier League Darts. De Noord-Ier won met 7-5 van de Nederlander, die daardoor zijn koppositie kwijtraakt. Raymond van Barneveld boekte in Berlijn eindelijk zijn eerste zege.

Van Gerwen begon wel goed aan de wedstrijd door Gurney in de tweede leg meteen te breken. Die break werd echter niet verzilverd door de regerend wereldkampioen, die meteen weer werd teruggebroken. De drie legs daaropvolgend gingen allen met de darts mee, maar in de zevende leg was het opnieuw Gurney die een leg afsnoepte die Van Gerwen was begonnen.



Het werd daardoor 3-4 voor de Noord-Ier en omdat de legs vervolgens allemaal met de darts mee gingen, moest Van Gerwen voor de tweede keer deze editie van de Premier League zijn meerdere erkennen in zijn opponent. In de vierde week verloor Van Gerwen van James Wade, die eerder op de avond met 6-6 gelijkspeelde tegen Peter Wright.



Omdat Rob Cross eerder op de avond won van Gerwyn Price (7-4) is Van Gerwen bovendien zijn koppositie kwijt. De Engelsman heeft elf punten na zeven wedstrijden, Van Gerwen heeft twee punten minder.

Volledig scherm Michael van Gerwen. © Getty Images

Van Barneveld

De overwinning van Gurney betekende slecht nieuws voor Raymond van Barneveld, voor wie de Noord-Ier een directe concurrent is in de strijd om handhaving. De Hagenaar had wel een goed antwoord in huis door later op de avond te winnen van Max Hopp, een van de gastspelers die een week de geblesseerd afgehaakte Gary Anderson mag vervangen. Van Barneveld versloeg de Duitser in het hol van de leeuw met 7-3.

‘Barney’ had vier van zijn voorgaande zes partijen verloren, twee keer pakte hij een punt met een gelijkspel. Met vier punten staat Van Barneveld nog altijd onderaan, maar hij krijgt volgende week in Ahoy de kans om een langer verblijf in het toernooi af te dwingen.

In het Rotterdamse sportpaleis staan de laatste twee speelavonden uit de eerste ronde op het programma. Van Barneveld neemt het woensdag op tegen Daryl Gurney, een dag later op ‘Judgement Night’ treft hij wereldkampioen Michael van Gerwen. Daarna valt voor de speler die negende en laatste staat in het klassement het doek.

,,Als ik van Gurney win en daarna Michael pak, ga ik denk ik ‘gewoon’ verder’', zei Van Barneveld bij RTL7. ,,Ik heb echt heel veel zin in Rotterdam.’'

De Hagenaar heeft één punt minder dan de Engelsman Michael Smith, die voor zo’n 12.000 toeschouwers in de Mercedes-Benz Arena verloor van de Oostenrijker Mensur Suljovic (7-2). Gurney kwam door zijn zege op Van Gerwen op zeven punten, evenveel als Welshman Gerwyn Price die moest buigen voor koploper Rob Cross (7-4).