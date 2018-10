Van Gerwen rekent in bizarre finale in Dublin af met Wright

De als eerste geplaatste Van Gerwen (29) was de topfavoriet in Dublin. Op weg naar de finale leverde hij maar twee sets in. In de kwartfinale tegen Dave Chisnall (3-1) en in de halve finale tegen titelhouder Daryl Gurney (4-1). Wright, de mondiale nummer twee, kwam in de eindstrijd na moeizame zeges op James Wilson (3-2) en Mensur Suljovic (4-3).