Van Gerwen rekent in bizarre finale World Grand Prix af met Wright

Voor de vierde keer in zijn loopbaan heeft Michael van Gerwen de World Grand Prix op zijn naam geschreven. In een finale die meer spannend was dan hoogstand, rekende de Brabantse nummer één van de wereld af met de Schot Peter Wright: 5-2.

De als eerste geplaatste Van Gerwen (29) was de topfavoriet in Dublin. Op weg naar de finale leverde hij maar twee sets in. In de kwartfinale tegen Dave Chisnall (3-1) en in de halve finale tegen titelhouder Daryl Gurney (4-1). Wright, de mondiale nummer twee, kwam in de eindstrijd na moeizame zeges op James Wilson (3-2) en Mensur Suljovic (4-3).

In het Citywest Hotel in Dublin kreeg Van Gerwen het echter niet cadeau. Hij brak Wright meteen in de eerste set waarin hij een 1-2 achterstand omboog en in de beslissende vijfde leg zijn eerste de beste kans pakte met een 110-finish.

Maar het was snel gedaan met de euforie toen ook Van Gerwen zijn set inleverde nadat hij door Wright compleet werd weggespeeld (0-3). Wat volgde was een bizarre partij waarin beide spelers ook hun volgende sets niet konden winnen: 3-2.

Van Gerwen had zijn zenuwen het snelste onder controle en slaagde er als eerste in om zijn eigen set te behouden. En hoe! De eerste set waarin hij nu eens niet met een achterstand begon, trok hij meteen met overmacht naar zich toe: 3-0. Daarna was het gedaan met het verzet van Wright, die ook de zevende en inleverde.