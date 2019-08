Van Gerwen schrijft dertiende toernooizege bij dankzij primeur in Australië

De verschillen in de finale tussen de 33-jarige Noord-Ier en van Van Gerwen waren niet groot. Gurney, die in halve finale Rob Cross (8-5) klopte, kon de Nederlander tijdens de eerste zes legs goed bijbenen. Zijn gemiddelde lag op dat moment zelfs wat hoger (104) dan dat van Van Gerwen (97). In het tweede deel van de finale trok de Brabander de wedstrijd naar zich toe. Hij kwam op 5-3 en sloeg daarmee het benodigde gaatje. Vervolgens gooide Van Gerwen het duel keurig uit: 8-3.



In de halve finale walste de Nederlander nog over titelverdediger Peter Wright heen (8-0). Mighty Mike bereikte zodoende voor het eerst de eindstrijd bij dit toernooi in de World Series. De beste darter van de wereld schaarde zich eerder op de dag bij de laatste vier met een overwinning op Gary Anderson en daarna moest opnieuw een Schot eraan geloven.



Wright profiteerde in de eerste leg van de partij niet van een paar missers van Mighty Mike, die hij daarna niet meer terug zag. Terwijl de als eerste geplaatste Snakebite geen moment in de wedstrijd kwam bleef Van Gerwen doen wat hij moest doen en in amper 20 minuten had de Nederlander de klus geklaard. Daar was overigens niet eens écht een zinderend niveau voor nodig. Het gemiddelde van 97 was ruim genoeg tegen de titelverdediger, die met nog minder dan 83 gemiddeld geen moment in de wedstrijd zat.