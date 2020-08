Van Gerwen soepel langs Cross bij hervatting Premier League

Michael van Gerwen begon vanavond overtuigend aan de Premier League-marathon. Voor Rob Cross, met wie hij vorig jaar nog in de finale van het prestigieuze dartstoernooi stond, was hij veel te sterk: 7-2.

Door Yorick Groeneweg

Er zouden koppen rollen, zo verzekerde Michael van Gerwen deze week. En vanzelfsprekend zou dat niet die van hem zijn. Een teleurstellend optreden tijdens de World Matchplay, het eerste grote dartstoernooi na de coronacrisis, heeft het zelfvertrouwen van de 31-jarige Brabander duidelijk niet aangetast.

Natuurlijk schrok hij er ook van dat hij toen in de tweede ronde al klaar was, maar bij de herstart van de Premier League toonde de nummer 1 van de wereld zich hongerig. De blamage tegen Simon Whitlock heeft hem scherper gemaakt. Niet als een zoutzak, maar gefocust verschijnt hij vanavond aan de oche. Met maar één doel: zo snel mogelijk zeker zijn van de play-offs.

Na de 7-2 zege tegen Rob Cross kan dat sneller dan normaal. De Premier League is geen rondreizend circus meer dat elke donderdag een andere stad aandoet. Zo wordt Rotterdam een jaar overgeslagen, dartsbond PDC kiest ervoor om in twee weken de competitie in vliegende vaart alsnog af te werken. De uitdaging voor Van Gerwen is om die scherpte nu avond na avond op te brengen.

Het decor helpt daar niet bij. Dat is steeds de nagenoeg lege Marshall Arena in Milton Keynes, waar eerder ook de World Matchplay en de Summer Series waren. Helemaal stil is het er niet, want in de zaal staat een bandje op. Ondanks al het gejoel, gejuich en geklap dat je hoort, is publiek er in Engeland nog niet bij. Wat een verschil met de laatste speelavond 12 maart in Liverpool.

Mogelijk zijn uitzinnige dartsfans straks in oktober weer welkom, wanneer in de O2 Arena in Londen de play-offs en de finale op het programma staan. In principe, want mogelijk plakt de PDC de finale er in Milton Keynes voor het gemak straks toch nog achteraan.

Het darts is dus in een steeds wat aangepaste vorm weer terug. Wat blijft in de Premier League: de negen beste darters van het moment nemen het in een poulesysteem tegen elkaar op, met nu dus elke avond een uitdager. Woensdagavond mag Jeffrey de Zwaan het bijvoorbeeld tegen wereldkampioen Peter Wright opnemen.

Het is een titel die Van Gerwen straks graag terug wil, maar het WK aan het einde van het jaar in een bruisend Alexandra Palace is nog heel ver weg. ‘Mighty Mike’ kan zich eerst richten op de Premier League, het toernooi waarin hij de laatste vier jaar steeds de sterkste is. Ook nu ligt hij weer op koers voor de trofee en de meer dan tweeënhalve ton aan prijzengeld.

Het is de pot met goud waar de darters de komende twee weken voor in een bubbel zitten. Al zal er eentje zijn die na donderdag al naar huis mag, dan valt de nummer 9 van de ranglijst af. Om aan te geven hoe hoog het niveau is: Rob Cross was vorig jaar nog finalist, maar moet na vanavond vrezen of hij er straks nog wel bij mag zijn.

Van Gerwen laat zien dat hij daar geen boodschap aan heeft. Wat voor hem telt: morgen kan hij weer een kop laten rollen. Dan neemt hij het tegen de verrassend sterke nieuwkomer Glen Durrant op voor de eerste plek in de poule.

Volledig scherm Michael van Gerwen. © BSR Agency