Van Gerwen start Players Championship met simpele zege op Nicholson

Grand Slam Schotten Anderson en Wright treffen elkaar in halve finale

18 november De twee Schotse darters Gary Anderson en Peter Wright treffen elkaar zondagmiddag in de halve finale van de Grand Slam of Darts in Wolverhampton. Anderson was in de kwartfinale iets sterker dan Mensur Suljovic: 16-12. Wright versloeg Glen Durrant met 16-10.