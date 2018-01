Van Gerwen stoot door naar laatste acht op Masters

Geen walk-on-girls meer bij darttoernooien PDC

27 januari Met onmiddellijke ingang zijn de zogenoemde walk-on-girls niet meer van de partij bij de grotere dartstoernooien van de PDC. De professionele organisatie heeft daartoe besloten in overleg met omroepbazen. Daarmee is een einde gekomen aan een lange traditie in het darts waarbij de spelers door wulpse dames onder luid gejoel naar het podium worden begeleid.