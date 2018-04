Van Gerwen tegen Van Barneveld in Ahoy

Van 0-2 naar 7-2 Barney vernedert Wright, Van Gerwen heer en meester

23 maart Michael van Gerwen heeft een overtuigende overwinning geboekt op Michael Smith. De Brabander won de kraker in de zevende speelronde in Glasgow tussen beide koplopers met liefst 7-2. Van Gerwen keek aanvankelijk tegen een achterstand van 2-0 aan, maar denderde daarna in sneltreinvaart over Smith heen.