Van Gerwen unanieme favoriet bij de bookmakers

Video MVG: De finale? Dat wordt 7-3 voor mij!

8:12 ,,Natuurlijk had Michael Smith liever tegen Gary Anderson gespeeld dan tegen mij”, vertelde Michael van Gerwen vanavond nadat hij Anderson met 6-1 uit het WK had gekegeld. ,,Want tegen Gary heeft Smith een goed track-record, terwijl hij van mijn alle belangrijke partijen heeft verloren. Dat weet hij zelf heel goed.”