Van Gerwen verliest opnieuw in Premier League Darts

'Mighty Mike' wint weer Van Gerwen slacht Gurney in Premier League

13 februari Michael van Gerwen heeft in de Premier League Darts zijn overwinning in de eerste speelronde tegen wereldkampioen Peter Wright een passend vervolg geven. ‘Mighty Mike’, nummer één van de wereld en vijfvoudig winnaar van de Premier League, was in Nottingham veel te sterk voor de Noord-Ier Daryl Gurney: 7-1.