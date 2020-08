Van Gerwen verliest voor tweede avond op rij in de Premier League

Van Gerwen en Anderson hadden wat recht te zetten, want beide darters verloren woensdagavond hun partij. Van Gerwen raakte de koppositie kwijt aan Glen Durrant (3-7), terwijl Anderson op zijn broek kreeg van Price: 1-7. De Nederlander en Schot waren dinsdag bij de hervatting nog wel succesvol.



Anderson begon goed aan de partij, maar daarna schakelde Van Gerwen een tandje bij. Van Gerwen kwam 4-3 voor te staan en nam het initiatief van de Schot over, maar werd bij een 4-4 stand gebroken. Daarna gaf Anderson het niet meer uit handen en mikte hij zijn eerste wedstrijdpijl in de dubbel 20 raak. Van Gerwen blijft steken op 10 punten uit negen wedstrijden, evenveel als Anderson.



,,Het moet gewoon beter, het was niet goed. Gary speelde wel oké, maar ik moest hem meer onder druk zetten. Daar was ik niet toe in staat", zei Van Gerwen voor de camera van RTL7. ,,Ik weet dat ik niet in mijn beste vorm verkeer, maar ik moet hem gewoon harder aanpakken. Het is nu niet goed, maar ik kom terug.”