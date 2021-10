Van Gerwen verpulvert Wade en bereikt met overmacht kwartfinale EK

Dit is nog niet het jaar van Michael van Gerwen, maar de Brabander is ervan overtuigd de knop om te zetten, op jacht naar zijn vierde wereldtitel. De gretigheid zit in zijn spel dat hij het EK Darts in Salzburg laat zien. Mighty Mike had in de eerste ronde weinig moeite met de Kroaat Boris Krcmar. Een dag later zette hij zijn goede vorm door.



Tegen Wade, als negende geplaatst, schoot de drievoudig wereldkampioen uit de startblokken door de eerste twee legs te winnen. Daarna knokte Wade zich terug, maar vanaf de vierde leg stond geen maat meer op Van Gerwen. Hij denderde door tot de tweede pauze en leidde met 8-2. Nog twee legs had hij nodig om de volgende ronde te bereiken.



De als achtste geplaatst darter maakte het nog even spannend en liet Wade terugkomen tot 8-4, maar daarna zette hij nog een versnelling in en trok de partij naar zich toe. In de kwartfinale treft hij wereldkampioen Gerwyn Price, die met 10-3 won van de Tsjech Adam Gawlas. Ook Danny Noppert zit nog in het toernooi. Hij treft Nathan Aspinall. De kwartfinales staan zondagmiddag op het programma.