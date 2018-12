Van Gerwen vs. Anderson: een finale in de halve finale

Wat wordt het nu? Wie blijft in de race voor een derde wereldtitel? Beide routiniers staan op twee. Van Gerwen veroverde de Sid Waddell Tropy in 2014 en 2017, Anderson in de jaren daar tussenin: 2015 en 2016.



Tot de kwartfinale maakte Anderson geen sterke indruk. Jermaine Wattimena miste in de tweede ronde zelfs een matchdart (op de bullseye) tegen hem. Maar bij de laatste acht liet Anderson zaterdag ineens weer zien waartoe hij in staat is. Met 5-2 veegde hij de vloer aan met Dave Chisnall, met een moyenne van 103,03 en een uitgooipercentage van 56%. De rugklachten waarover de Schot al het hele toernooi klaagt, blijken hem dus toch niet ernstig te kwellen. Van Gerwen is gewaarschuwd.



In totaal kwamen Van Gerwen en Anderson overigens 56 keer tegen elkaar uit. Liefst 36 keer was er winst voor MvG, Anderson won 18 keer en tweemaal eindigde de ontmoeting in een gelijkspel (in de Premier League).