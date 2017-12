Van Gerwen: Walk on girls verdwijnen uit het darts

Darter last pauze in Galstenen zitten Wright dwars, weer thuis na opname in ziekenhuis

4 december De Schotse topdarter Peter Wright kampt in de aanloop naar het WK met fysieke problemen. De 47-jarige Wright moest vandaag met spoed worden opgenomen in het ziekenhuis. De immer bont uitgedoste Snakebite is inmiddels weer thuis, maar hij gooit voorlopig geen pijltjes meer.