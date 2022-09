Van Gerwen weer niet langs Whitlock, stuntende De Zwaan en Van Duijvenbode wel door in Boedapest

Simon Whitlock begint zo langzamerhand de angstgegner te worden van Van Gerwen, die vanavond voor de zesde keer op rij verloor van The Wizard. Dat was niet omdat de Australiër zo goed speelde, nee dat kwam louter en alleen doordat de Brabander een offday kende.



Vooral op de dubbels was het een drama voor Van Gerwen, die bovendien met een gemiddelde van 89,13 ver verwijderd bleef van zijn niveau. In de beslissende elfde leg trok Whitlock (gemiddelde zelfs nog lager met 88,98) vervolgens aan het langste eind: 5-6. Twee weken geleden in Australië won hij ook al van Mighty Mike.