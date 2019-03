Van Gerwen wint European Darts Open na ninedarter in halve finale

In een finale kwam Van Gerwen ijzersterk uit de startblokken met een 170-finish. Daarmee leek Mighty Mike het beste in Cross naar boven te halen, want pas bij een 6-6 tussenstand lukte het Van Gerwen om afstand te nemen. De nummer één van de wereld hield zijn eigen leg en gooide de wedstrijd daarna uit via een dubbel twaalf in de leg van Cross.