Van Gerwen wint ook in Manchester weer niet in Premier League

Van Barneveld speelt gelijk tegen wereldkam­pi­oen Cross in Manchester

22:54 Raymond van Barneveld was tijdens de dertiende ronde in de Premier League dicht bij een stuntje. De Haagse routinier kwam in Manchester tegen wereldkampioen Rob Cross na een achterstand van 3-5 sterk terug. Hij pakte drie legs op rij en gooide bij een stand van 6-5 zelfs voor de winst. De Brit herstelde zich net op tijd: 6-6.