Van Gerwen wint US Darts Masters in New York

Met interview Michael van Gerwen overtui­gend naar kwartfina­les US Darts Masters, Peter Wright en wereldkam­pi­oen Michael Smith naar huis

Een uitstekend begin voor Michael van Gerwen bij de US Darts Masters. Hij versloeg Jake Macmillan met 6-2 en komt in de kwartfinales opnieuw een Canadees tegen, Jim Long. De eerste ronde kende nog wel twee verrassingen in New York.